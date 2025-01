Maioria gastará até R$ 4.000 em despesas de início de ano

Mais da metade dos brasileiros (55% do total) espera gastar até R$ 4.000 com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrículas de escolas e impostos (como IPVA e IPTU). Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box.

Esse valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279 pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e mais de duas vezes o salário-mínimo, que atualmente é de R$ 1.518.

No entanto, revelou essa mesma pesquisa, apenas 59% dos entrevistados afirma ter se preparado financeiramente para pagar essas despesas.

Para ajudar os consumidores a equilibrar as contas, o Serasa recomenda que as pessoas anotem em uma planilha financeira os gastos, separando-os em categorias: vitais (como moradia, água, luz, transporte e alimentação), importantes (como academia e atividades de lazer), anuais (como matrículas escolares e impostos), emergenciais, e supérfluos (como streaming e delivery).