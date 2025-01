Belo celebra ida de Denilson para Rede Globo: Vai com tudo

Nos últimos dias, Denilson anunciou ser o novo contratado da Rede Globo. O ex-jogador deixou o Jogo Aberto após mais de dez anos na Band para integrar a programação da SporTV e do Globo Esporte ao lado de Fred Bruno.

Animado com a nova fase em sua carreira profissional, Denilson comemorou a novidade em seus stories com um vídeo usando uma das canções do cantor Belo. Na postagem, ele ainda marcou o Instagram do músico. Horas após a postagem, o responsável por Farol das Estrelas republicou e escreveu:

Vai com tudo, jogador. Denílson é Globo, escreveu.

Vale pontuar que Belo também está na emissora como um dos jurados do The Masked Singer Brasil.

Para quem não se lembra, Denilson e Belo passaram anos brigando judicialmente, após o ex-jogador entrar na Justiça contra o cantor alegando que ele havia quebrado um contrato ao deixar o grupo Soweto para seguir carreira solo.