Marcus Buaiz mostra local do casamento com Isis Valverde e se declara: Tudo valeu a pena

Viva o amor! Neste sábado, dia 3, Marcus Buaiz e Isis Valverde vão oficializar a união no interior da cidade de São Paulo, na Ville La Rochelle, um espaço super luxuoso em Jarinu.

Horas antes da cerimônia, Marcus compartilhou alguns registros ao lado da esposa e abriu o coração. Nos cliques foi possível ver um pouco do local escolhido por eles.

Faltam horas. Foram passos intensos até aqui. Um caminho de verdade e coragem. Hoje, olho pro agora com a certeza de que tudo valeu a pena. Porque é ela. Porque somos nós. Porque o amor não se explica. Se vive. Amanhã é o dia. Mas a história já começou faz tempo.

Através dos comentários, Thiaguinho, que está esperando seu primeiro filho com Carol Peixinho, deixou uma mensagem carinhosa ao seu grande amigo:

Que alegria ver de perto esse amor! Vocês merecem ser muito felizes!

Que vocês sejam muito felizes!!, desejou o ex-jogador Denilson.

Além da publicação de Marcus, Isis também compartilhou um ensaio que realizou antes do casamento. Nos registros, ela apareceu elegante com um vestido all white. Na legenda, ela citou um poema de Vinicius de Moraes.