Cezar Black revela que seu cachorro foi diagnosticado com câncer ósseo e irá amputar a pata: Estou desolado

Cezar Black usou suas redes sociais nesta terça-feira, dia 7, para falar sobre o estado de saúde do seu cachorro Rocco. Através de um vídeo, ele contou que o animal foi diagnosticado com câncer ósseo e terá que amputar uma de suas patas.

- Infelizmente, foi diagnosticado um sarcoma ósseo, que é um câncer ósseo de progressão muito rápida e prognóstico muito ruim. Foi indicado pelo ortopedista e pela oncologista a amputação da pata esquerda do Rocco, disse.

O ex-participante de A Fazenda contou que está desolado e tentando se manter forte neste momento:

- Estou desolado. Rocco é meu parceiro de uma vida inteira. Minha família mora longe, então sempre fomos eu e ele. Para mim, está sendo muito difícil lidar, mas estou tentando me manter forte ao mesmo tempo. Ele vai precisar muito de mim agora com essa limitação e adaptação e a essa nova vida dele.

Cezar ainda mostrou sua fé na recuperação de Rocco:

- Ele sempre foi muito ativo. O que me deixa mais incrédulo é que foi muito rápido. Ele estava muito bem num dia, e no outro começou essa dor. Achei que era um problema ortopédico simples, uma artrose pela idade, e não melhorava. Ele foi definhando. Agora, apareceu aquela lesão por pressão, aquelas feridas que abrem por ele ficar muito tempo deitado. Estou fazendo todo o cuidado, os curativos, e estou tendo muita fé... não vou medir esforços para tratamento, quimioterapia, cuidados, fisioterapia... vou fazer tudo que eu puder para o Rocco ter o mínimo de conforto. Se Deus quiser, ele vai ser curado desse câncer.

E encerrou:

- Os veterinários já informaram que é difícil fazer a remoção total, até pela área que foi localizada o câncer, que é próxima do ombro, da escápula. Mas eu torço para que seja uma cirurgia simples, se Deus quiser, e que ele venha a se curar. Mas serão dias muito difíceis para mim e para o Rocco. Ele está muito debilitadinho, triste e sentindo muita dor. Mas espero que com o andar do tratamento, ele venha a melhorar e ser um cãozinho feliz.