Ex-prefeito William Dib é cotado para assumir presidência da FUABC

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), nomeou o ex-prefeito do município William Dib (PSB) assessor de gabinete II. Entretanto, o pessebista, segundo o prefeito, é um dos cotados para assumir a Fundação do ABC (FUABC), gestora da Saúde na cidade.

A nomeação é o primeiro passo para que Dib possa assumir cargo na Fundação. Inclusive, durante sua posse, o secretário de Saúde do município, Jean Gorinchteyn, anunciou que o pessebista vai integrar a Fundação devido a sua vasta experiência.

Médico e político, William Dib foi vereador, secretário municipal de Saúde, vice-prefeito e prefeito de São Bernardo. Como chefe do Executivo, em 2008, ganhou os prêmios de Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, pela segunda vez, e dos 100 melhores prefeitos das Américas, atribuído pelo Instituto Certificação Internacional Município e Cidadania, recebido por ele no Senado Federal. Depois de deixar a prefeitura, ocupou cargos de destaque, como a presidência da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

RETORNO

Após passar por transplante de fígado em 2023, William Dib recuperou o vigor e voltou à política. Pelo PSB, nas eleições de 2024, foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), ficando na terceira colocação, com 96.426 votos, e, na sequência, aproximou-se do grupo do vencedor Marcelo Lima (Podemos).