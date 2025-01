Matt Smith, ator de A Casa do Dragão, é visto em clima de romance no Rio de Janeiro

Parece que Matt Smith, ator das séries The Crown e A Casa do Dragão, está curtindo bastante seu tempo no Brasil. Depois de curtir um ensaio da escola de samba Salgueiro e posar ao lado da grande Viviane Araújo, o astro foi visto em clima de romance no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os cliques foram feitos na última segunda-feira, dia 6, e mostram o momento em que o ator aparecia bem íntimo de uma mulher enquanto estava em um restaurante. Os dois trocaram carinhos e pareciam bem próximos. O fotógrafo que fez o flagra ainda conseguiu registrar um abraço dos dois.

E até um beijinho. Quem será a mulher misteriosa?