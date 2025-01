Palavra do Leitor - 7 de janeiro de 2025

CPTM

‘CPTM confirma fim do serviço que liga Grande ABC a Jundiaí’ (Setecidades, dia 5). CPTM coloca fim às linhas expressas entre a região, a Zona Oeste da Capital e à cidade de Jundiaí. A empresa não apresenta nenhuma justificativa, e impõe a medida unilateralmente, em atividade de interesse público. Acredito que muita gente na região buscou emprego na área atendida pela facilidade do transporte disponibilizado. A medida só trará inconvenientes e, como sempre, para os mais necessitados. O Diário sempre defendeu a regionalidade, dando apoio irrestrito ao Consórcio Intermunicipal – “Agir localmente, mas pensar regionalmente” era a frase do pranteado fundador do Consórcio. É a hora de o Consórcio cumprir sua razão de existência e, ao Diário, de manter a defesa da regionalidade, como tem feito.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Levitação magnética

‘Aos 85 anos, andreense idealiza ver a região à frente do Brasil’ (Setecidades, dia 5). Sr. Adalberto Dias Almeida, li a excelente reportagem publicada no Diário, que é o único veículo de imprensa que dá voz ao povo, e, com certeza, despertará a atenção do poder público e dos investidores privados, tendo em vista a importância do seu projeto, que visa melhorar o meio ambiente e a economia. Sua proposta está em consonância com um transporte de massas de qualidade e econômico, além de ser ágil no tempo de viagem. Eu não tenho conhecimento neste campo, mas acredito no mesmo. Portanto, vejo uma grande oportunidade na resolução do transporte ferroviário, que é o canal de transporte comunitário e de mercadorias. Politicamente, vejo como grande entusiasta o nosso governador Tarcísio de Freitas, que goza da minha confiança total. Sr. Adalberto, eu também gosto de contribuir. Também tenho 85 anos e posso lhe garantir que o Diário tem tanta credibilidade que, com certeza, despertará grande interesse neste seu relevante projeto. Nós estamos fazendo a nossa parte, sr. Adalberto. Naturalmente um dia seremos chamados e nada veremos, mas a nossa história não se apagará e futuras gerações a julgarão. Parabéns pela contribuição.





Euclides Marchi

Santo André

GCM de S.Bernardo

Neste conceituado jornal foi noticiado sobre o flagrante de pichação na Rua Joaquim Nabuco, Centro, no domingo, com a GCM de São Bernardo tendo êxito em deter o indivíduo que ainda resistiu e foi conduzido à delegacia (www.dgabc.com.br). Parabéns a esta corporação que completará 25 anos, no mês de fevereiro, de excelente trabalho na cidade. Mas fiquei sabendo que apesar de ser a maior GCM do Grande ABC, fazer inúmeros cursos de aperfeiçoamento e realizar um trabalho muito complexo em segurança, trânsito e proteção do patrimônio público e do munícipe, tem o pior salário do Estado de São Paulo em média populacional, arrecadação e densidade demográfica. Um verdadeiro absurdo. Espero que o atual prefeito corrija esta mazela financeira e que finalmente enterre de vez a Lei Minerva, que causou um prejuízo financeiro enorme aos cofres públicos e até agora nada se explica se ela foi revogada juntamente com seus efeitos.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Globo de Ouro

‘Fernanda Torres leva Globo de Ouro 2025 como melhor atriz em drama’ (www.dgabc.com.br). Só elogios à Fernanda Torres, que apresentou ao mundo uma parte tenebrosa da nossa história, sem pieguices e lamúrias, mas sim com garra para mostrar que a luta pela liberdade vale a pena. Parabéns ao elenco. A cena final me comoveu muito.

Tania Tavares

Capital