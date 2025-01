Famosos e amigos de Fernanda Torres vibram por sua vitória no Globo de Ouro 2025

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 agitou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, dia 6, na Califórnia, Estados Unidos. Logo depois do anúncio de sua vitória na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama, diversos famosos e amigos da atriz compartilharam a animação e parabenizaram Fernanda pelo prêmio.

Luciano Hulk publicou em seu Instagram uma foto da atriz com a mãe, Fernanda Montenegro e relembrou seu discurso na premiação.

Fernanda Torres do Brasil! Parabéns, parabéns, parabéns! E obrigado por representar nosso país tão lindamente pro mundo todo! Imagino o orgulho da sua mãe ao ouvir você dizendo, com o prêmio em mãos: Eu quero dedicar esse prêmio a minha mãe, que esteve aqui há 25 anos. Que história linda! Como você mesma diz: a vida presta!, escreveu na legenda.

Débora Falabella também não ficou de fora e comemorou o prêmio por meio de uma publicação em seu Instagram.

Ela ganhou!!!!! Fernanda Torres a maioral! Que emoção. Noite histórica, Brasil em festa!!!, escreveu na legenda.

Lucy Ramos relembrou quando viu pela primeira vez o cinema nacional ecoando pelo mundo e parabenizou mãe e filha pela vitória.

É do Brasil! Que momento histórico! 25 anos depois da mãe ser premiada com um filme do mesmo diretor, a filha vem e arrebenta na premiação! Que orgulho da Fernanda Torres! Que momento histórico! Tinha 17 anos quando vi a nossa arte ecoar pelo mundo nas premiações com a Fernandona e sigo aplaudindo essa família talentosa. Viva o cinema nacional!, escreveu.

Você viu a Fernanda Torres? Totalmente premiada! Serginho Groisman também comentou a vitória de Fernanda.

Que maravilha Fernanda Torres!! Viva o cinema Brasileira !! Viva a memória. E Viva as Fernandas patrimônios da nossa nação!!, disse na legenda.