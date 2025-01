The Vivienne, vencedora do RuPaul's Drag Race do Reino Unido, morre aos 32 anos de idade

James Lee Williams, mais conhecido como The Vivienne, morreu aos 32 anos de idade. A triste notícia foi divulgada por Simon Jones, representante de relações-públicas da drag queen, através das redes sociais. A artista colecionou milhares fãs como a vencedora da primeira temporada de RuPaul's Drag Race do Reino Unido e competiu na sétima temporada de RuPaul's Drag Race All Stars.

Em um comunicado compartilhado nas redes sociais, Simon lamentou a perda e não revelou a causa da morte, informando apenas que ela aconteceu no último final de semana. Ele ainda declarou que não compartilhará mais detalhes.

É com imensa tristeza que informamos que nosso amado James Lee Williams - The Vivienne, faleceu neste fim de semana. James era uma pessoa incrivelmente amada, calorosa e incrível. A família está de coração partido pela perda do filho, irmão e tio. Eles estão muito orgulhosos das coisas maravilhosas que James conquistou na vida e na carreira deles. Não divulgaremos mais detalhes. Pedimos que a família de James tenha o tempo e a privacidade de que agora precisa para processar e lamentar.

A página oficial do reality show no qual The Vivienne foi campeã fez uma homenagem à artista:

Estamos profundamente tristes por saber da morte de The Vivienne. Seu talento, humor e dedicação à arte de arrastar foram uma inspiração. Ela vai fazer muita falta, mas o seu legado continuará vivo como um farol de criatividade e autenticidade - ela encarnou o que significa ser uma verdadeira campeã. Os nossos corações estão com a família e os fãs dela durante este momento difícil.

Michelle Visage, que é co-apresentadora de RuPaul's Drag Race e uma das juradas da competição, também dedicou uma publicação à drag queen, relembrando os momentos que passaram juntas.

De partir o coração. Não sei como dizer o que sinto. Minha querida, nós voltamos para quando comecei a vir para o Reino Unido. Você sempre estava lá, sempre rindo, sempre dando, sempre no ponto. Sua risada, sua inteligência, seu talento, seu drag. Eu amei tudo isso, mas eu amei sua amizade acima de tudo. Você foi um farol para tantos. Ver você fazer sua estreia no West End foi incrível para mim, testemunhar seu sonho se tornando realidade bem na frente dos meus olhos, eu sou a sortuda de ter conhecido você e ter rido com você tantas vezes. Eu te amo, minha querida. Você fará muita falta, minha linda. Que sua luz brilhe intensamente, para sempre. Descanse em paz, meu anjo, voe alto.

Monét X Change, que gravou uma série de conteúdos humorísticos ao lado de The Vivianne para a Netflix, foi outra artista que lamentou e perda. Em um post nas redes sociais, ela declarou:

Você foi facilmente uma das estrelas mais brilhantes que eu já vi brilhar, e com uma beleza incomparável. Vou apreciar cada momento hilariante, coninhas, sombrios e risos de barriga que compartilhamos juntos; e vou ter uma alegria reconfortante sabendo que lhe apresentei o seu enorme amor pelos In-N-Out Burgers. Te amo Viv! Guarde um lugar para mim, Gail!