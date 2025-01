Charge - 6 de janeiro de 2025

Levantamento realizado pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) com dados compilados pelo Diário revela que, de janeiro de 2020 a agosto do ano passado, as sete cidades do Grande ABC receberam R$ 78,3 milhões por meio de transferências especiais, também chamadas de ‘emendas Pix’, usadas para liberação de recursos orçamentários diretamente aos Executivos locais.

Deste montante, cerca de R$ 65,7 milhões (equivalentes a 83,8% do total) são compostos por recursos federais, enquanto R$ 12,6 milhões (16,2%) têm origem em repasses estaduais.