A reintegração de São Bernardo ao Consórcio Intermunicipal, definida por votação unânime pelos vereadores presentes à sessão de sexta-feira, representa passo significativo na construção de região mais integrada e preparada para enfrentar desafios coletivos. Com a volta do filho desgarrado, a entidade retoma boa parte de sua força política e administrativa, mas ainda falta a adesão de São Caetano para que a unidade seja restabelecida. O Grande ABC, historicamente reconhecido por sua atuação conjunta em questões como mobilidade, segurança e meio ambiente, pode ampliar sua capacidade de articulação ao contar novamente com a participação de todos os municípios.

A saída de São Caetano, em 2019, enfraqueceu a representatividade do Consórcio e limitou as possibilidades de parcerias intermunicipais. O episódio segue sendo ferida aberta na história do Grande ABC. A volta ao grupo permitiria à cidade compartilhar soluções e recursos, beneficiando seus moradores e fortalecendo a unidade regional. Projetos de interesse comum, como o combate às enchentes e a implantação de programas de educação e saúde, ganhariam maior eficiência com a contribuição são-caetanense. Além disso, o colegiado é canal de interlocução com Estado e União, ampliando o alcance de reivindicações e viabilizando conquistas mais expressivas para a população da região.

O prefeito Tite Campanella (PL), cujas primeiras decisões administrativas tem revelado sobriedade e bom senso, tem agora a oportunidade de fechar com chave de ouro esse movimento de reunificação, promovendo o retorno do Executivo que comanda ao Consórcio – o que configuraria a vitória final da regionalidade. A participação ativa no grupo não apenas fortalece a imagem do município como parceiro estratégico, mas também reforça o compromisso com soluções conjuntas e mais eficazes para desafios comuns. Unir-se às demais cidades é um gesto que demonstra visão de longo prazo e responsabilidade com o futuro do Grande ABC. Agora é a vez de São Caetano!