EUA: Biden assina medida que aumenta Previdência para funcionários públicos atuais e antigos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou neste domingo, 5, uma medida que aumenta os pagamentos de Previdência Social para funcionários públicos atuais e antigos, afetando quase 3 milhões de pessoas que recebem pensões por terem atuado como professores, bombeiros, policiais e outros empregos no serviço público.

O projeto de lei revoga duas disposições que limitam os benefícios da Previdência Social para os beneficiários se eles receberem pagamentos de aposentadoria de outras fontes, incluindo programas de aposentadoria pública de um governo estadual ou local.

"O projeto de lei que estou assinando hoje é uma proposta simples: os americanos que trabalharam duro a vida toda para ganhar dinheiro honestamente devem poder se aposentar com segurança econômica e dignidade - esse é todo o propósito do sistema de Previdência Social", disse Biden durante uma cerimônia de assinatura no Salão Leste da Casa Branca.

Embora corrija disparidades, o projeto também coloca pressão sobre os Fundos Fiduciários da Previdência Social, que enfrentam uma crise de insolvência iminente. Fonte: Associated Press.