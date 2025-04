EUA: Senado republicano aprova estrutura para corte de gastos e isenções fiscais de Trump

Os republicanos do Senado americano aprovaram na madrugada deste sábado, 5, sua estrutura para cortes de gastos e novas isenções fiscais de trilhões de dólares, superando a oposição democrata. O presidente Donald Trump chama o pacote de "grande e belo projeto de lei", o qual é central para sua agenda. Foram 51 votos a favor contra 48 contrários

O projeto estabelece uma nova estrutura fiscal para as reduções de impostos de Trump e novos gastos propostos para segurança e as forças armadas. A aprovação abre caminho para que os republicanos, nos próximos meses, tentem forçar um projeto de lei de redução de impostos em ambas as câmaras do Congresso, apesar das objeções dos democratas, assim como fizeram no primeiro mandato de Trump com controle unificado do partido em Washington.

Houve pelo menos 24 emendas ao pacote republicano. Apenas uma emenda para proteger o Medicare e o Medicaid, programas de seguro de saúde financiados pelo governo americano, foi aprovada.

Os democratas acusam os republicanos de preparar o terreno para cortar programas de rede de segurança essenciais para ajudar a pagar mais de US$ 5 trilhões em cortes de impostos que, segundo eles, beneficiam desproporcionalmente os mais ricos.

Os republicanos classificaram o projeto como prevenção de um aumento de impostos para a maioria das famílias americanas, argumentando que, a menos que os cortes de impostos individuais e patrimoniais aprovados pelos republicanos em 2017 expirarão ao fim deste ano.

O pacote do Senado abrange outras prioridades dos republicanos, incluindo US$ 175 bilhões para reforçar o esforço de deportação em massa de Trump e outros US$ 175 bilhões para o Pentágono fortalecer as forças armadas. A nova estrutura fiscal agora segue para análise da Câmara, onde o presidente Mike Johnson, pode levá-la à votação na próxima semana.

Os republicanos da Câmara já aprovaram sua versão, com US$ 4,5 trilhões em isenções fiscais ao longo de dez anos e cerca de US$ 2 trilhões em cortes orçamentários apontados para mudanças no Medicaid, cupons de alimentação e outros programas.

Uma nova estimativa do Comitê Conjunto de Tributação projeta que as isenções fiscais somarão US$ 5,5 trilhões na próxima década, incluindo juros, e US$ 4,6 trilhões sem incluir juros. Além disso, os senadores incluíram US$ 1,5 trilhão adicionais que permitiriam algumas das promessas de campanha de Trump, como nenhum imposto sobre gorjetas, benefícios da Previdência Social e horas extras, aumentando o custo geral para US$ 7 trilhões.