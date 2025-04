Ucrânia: ataque de míssil russo deixa 18 mortos

Um ataque com míssil russo ontem na região central da Ucrânia deixou pelo menos 18 mortos, incluindo nove crianças, segundo o governador regional Serhii Lysak. Mais 61 pessoas ficaram feridas no ataque na cidade de Kryvyi Rih, conforme o governo local. Do total, quarenta permanecem hospitalizadas, incluindo duas crianças em situação crítica e 17 em estado grave. "Nunca haverá perdão para isso", disse Oleksandr Vilkul, chefe do conselho de defesa da cidade.

Kryvyi Rih é a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "O míssil atingiu uma área bem ao lado de prédios residenciais - atingindo um playground e ruas comuns", escreveu Zelenskyy no Telegram.

Autoridades locais disseram que o ataque danificou cerca de 20 prédios residenciais, mais de 30 veículos, uma escola e um restaurante.

O Ministério da Defesa russo afirmou na sexta-feira que havia realizado um ataque de míssil de alta precisão com uma ogiva altamente explosiva em um restaurante onde uma reunião com comandantes de unidade e instrutores ocidentais estava ocorrendo.

Os militares russos alegaram que o ataque matou 85 militares e oficiais estrangeiros e destruiu 20 veículos. O Estado-Maior Ucraniano rejeitou as alegações.

Um ataque posterior de drone em Kryvyi Rih matou uma mulher e feriu outras sete pessoas.

Zelensky culpou os ataques diários pela relutância da Rússia em acabar com a guerra: "Cada míssil, cada ataque de drone prova que a Rússia quer apenas guerra", disse, pedindo aos aliados da Ucrânia que aumentem a pressão sobre Moscou e reforcem as defesas aéreas da Ucrânia. "Os Estados Unidos, a Europa e o resto do mundo têm poder suficiente para fazer a Rússia abandonar o terror e a guerra", defendeu Zelensky.

As forças russas lançaram 92 drones sobre a Ucrânia durante a madrugada deste sábado, com 51 abatidos pelas defesas aéreas, segundo a força aérea ucraniana informou nas redes sociais neste sábado. Outros 31 drones também não conseguiram atingir seus alvos.