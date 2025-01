Cratera atrapalha circulação em via do Baeta Neves

O vazamento de uma adutora sob o asfalto no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, abriu uma cratera na Rua Dr. Amâncio de Carvalho desde sexta (3). Com esgoto a céu aberto e o risco de veículos afundarem no buraco, a via – na altura do número 1.357 – foi isolada de forma improvisada por moradores e depois por agentes de trânsito, entre as ruas Cravinhos e Cruzeiro.

Um dos principais impactos do incidente foi sentido no trânsito da via com mais de 500 metros de extensão, conhecida por conectar São Bernardo e Santo André, por linhas de ônibus. Alguns itinerários foram mudados por meio de um contorno nas ruas Bauru e Cruzeiro. Segundo moradores ouvidos pelo Diário, o transtorno piorou neste domingo, a partir da realização de uma feira livre que impossibilitou a passagem dos coletivos pela Rua Cruzeiro. “Com as barraquinhas complicou o problema. Mas, pelo que a gente vê aqui do bar, não tem outro jeito para os carros a não ser subir, contornar a cratera e descer”, explica o comerciante Osvaldo Luigi.

Funcionários da Sabesp chegaram para manutenção do espaço horas depois da ruptura, na madrugada de sábado. De acordo com a companhia, a previsão é que o serviço de manutenção do sistema de abastecimento, com fechamento da vala, esteja concluído ainda na madrugada desta segunda-feira (6). “Pode haver desabastecimento na região. A Sabesp orienta os moradores a utilizarem a água das caixas residenciais de forma consciente”, informa comunicado encaminhado à equipe do Diário.

Ana Mattos, professora que mora há um ano na rua, duvida do prazo para conclusão ou que a falta de água pelas redondezas dure por pouco tempo. “Não sei não, apesar de ser a primeira vez que vejo emburacamento aqui na rua mesmo”, conclui.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo reforçou que, até o fim do reparo, continuará “prestando apoio ininterrupto à Sabesp no atendimento a ocorrência por ruptura de tubulação de água da concessionária”. Com apoio de equipes do município, a ideia é que o isolamento prosseguisse até a manhã desta segunda.