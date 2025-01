Akira anuncia primeiras medidas administrativas

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), adotou as primeiras medidas de austeridade para equilibrar as finanças da cidade. O emedebista tomou posse no último dia 1º, após período de transição que ficou aquém do esperado pelo novo governo.

“Estamos tomando algumas medidas administrativas para poder assegurar o bom funcionamento da máquina pública e da saúde financeira do nosso município. Aos poucos vamos colocando a casa em ordem”, destacou o emedebista.

Akira suspendeu o pagamento de despesas por 90 dias. Segundo o prefeito, a ação visa a reavaliação da validade jurídica, regularidade fiscal e à efetividade da despesa.

Outra medida adotada é reavaliação e a renegociação dos contratos em vigor. Também fica vedada a realização de horas extras pelos servidores da administração direta do município.

O prefeito suspendeu, por 90 dias, a contratação de pessoal efetivo, exceto profissionais da educação e da saúde, bem como casos em que a admissão é imprescindível para o atendimento da população.

Em entrevista coletiva, Akira já havia informado a necessidade de cortes nos gastos. “Sabemos que vai ser muito difícil. Vamos fazer a reavaliação da equipe, dos funcionários públicos, para que possamos ter, ao menos, caixa. Como não sabemos como vai estar (a situação da Prefeitura), vamos identificar nos primeiros dias a questão do RH (recursos humanos), do administrativo, para que possamos determinar as ações no curto prazo, mas uma coisa é certa: vamos ter de cortar algumas ações, para que o município possa andar”, destacou em meados de dezembro, ainda no período de transição com o governo Penha Fumagalli (PSD).