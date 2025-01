MC Daniel faz surpresa com helicóptero e 365 rosas vermelhas para pedir Lorena Maria em casamento

Vão oficializar a união! MC Daniel revelou que ele e Lorena Maria estão noivos. O funkeiro compartilhou uma série de vídeos nos Stories do Instagram mostrando o momento em que fica de joelhos e faz o pedido à amada, que está grávida do primeiro filho do casal.

O artista contou:

Mandei um helicóptero ir buscar os meus dois amores.

Ao mostrar o momento em que caminha até Lorena segurando um enorme buquê de rosas-vermelhas e a caixinha com as alianças, Daniel escreveu:

365 flores para você lembrar todos os dias deste ano o quanto você é incrível.

Depois, ele arrancou risadas da noiva ao contar que cometeu um pequeno erro:

- Mô, coloquei a aliança no seu dedo errado. A de brilhantes é sua.

Os pombinhos ainda reservaram um espacinho em seu feed para fazer uma publicação conjunta com cliques exibindo as joias nos dedos e compartilhando sua alegria com o momento.