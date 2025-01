Brasileiro Lucas Moraes é o 7º colocado no Rally Dakar na categoria carros após a 1ª etapa

O brasileiro Lucas Moraes ocupa a sétima colocação na categoria carros após a primeira etapa do Rally Dakar, na Arábia Saudita. Ele e o navegador espanhol Armand Monleon estão 3min27s atrás dos líderes, o norte-americano Seth Quintero e o alemão Dennis Zenz, que completaram os 499 km totais em 4h35min08s.

A sétima posição é uma melhor do que a obtida pela dupla no prólogo, de 29 km, na sexta-feira. Serão 12 etapas do Dakar, que termina no dia 17 de janeiro. Considerado um dos favoritos ao título, o brasileiro avalia que os resultados devem variar muito. "A primeira semana será a mais desafiadora na Arábia Saudita com a etapa de 48h e a maratona nesse período", afirmou Lucas Moraes, que disputa a prova pela terceira vez e busca um título inédito para o Brasil.

O brasileiro é da equipe Toyota Gazoo Racing (TGR) e tem como um dos adversários o pai, Marcos Moraes, em parceria como o navegador também brasileiro Maykel Justo. A dupla está na 26ª posição, com 4h54min58s.

Marcos e Lucas são, respectivamente, sobrinhos de primeiro e segundo grau do empresário Antônio Ermírio de Moraes, presidente do Grupo Votorantim que morreu em 2014.

Os outros representantes do Brasil no Rally Dakar são o piloto Marcelo Gastaldi, na categoria carros, e Cadu Sachs, navegador do português Gonçalo Guerrero, categoria Challenger (protótipos leves).

Ao lado do francês Adrien Metge, Gastaldi está na 10ª posição, com 4h40min51s. Guerrero e Sachs são os vice-líderes da Challenger, apenas 4 segundos atrás dos argentinos Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini.