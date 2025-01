Em meio a batalha judicial contra Justin Baldoni, Blake Lively não irá ao Globo de Ouro

Blake Lively não comparecerá à cerimônia do Globo de Ouro de 2025, marcada para o próximo domingo, dia 5, segundo informações do Deadline. A decisão ocorre em meio à sua batalha legal com Justin Baldoni, diretor e ator do filme É Assim que Acaba.

Lively acusa Baldoni de assédio sexual e de promover uma campanha difamatória contra ela após o término das filmagens. Entre as alegações, a atriz afirma que o ator teria entrado em seu trailer sem permissão enquanto ela amamentava e feito comentários inapropriados sobre pornografia.

Em resposta, Baldoni negou as acusações e entrou com um processo de 250 milhões de dólares, cerca de um bilhão e 500 milhões de reais, contra o jornal The New York Times, alegando difamação em relação à cobertura do caso.

Agora, em meio o caso, Ryan Reynolds e Blake teriam tomado a decisão de não participar do evento. Isso teria sido decidido antes mesmo da formalização das acusações contra Baldoni.

Inclusive, a apresentadora do Globo de Ouro deste ano, Nikki Glaser, confirmou que não fará piadas sobre a disputa entre Lively e Baldoni durante a cerimônia, afirmando que deseja manter o evento leve e evitar controvérsias.