Eliezer atualiza sobre invasão de ratos em sua casa: - Viih achou três cocôs dentro do quarto

Eliezer atualizou os seguidores através dos Stories do Instagram sobre a situação em sua casa após ela ser invadida por ratos. O influenciador revelou que Viih Tube achou fezes no animal dentro do quarto e que não quer mais dormir no local por conta do ocorrido.

O famoso diz que chegou a tirar os móveis do lugar para procurar pelo rato, mas não encontrou nada.

- Agora o bagulho ferrou de vez. A Viih achou três cocôs de rato dentro do quarto e não quer mais dormir no quarto. Agora vai me fazer achar esse bicho. Como que eu vou achar? O quarto é cheio dos rolê. Eu já tirei tudo do lugar, agora ele realmente vai me dar um trabalho.

Eli ainda conta que a esposa fez uma provocação para que ele matasse o roedor. O ex-BBB reage dizendo que não consegue, pois ainda não viu nenhum.

- Ela fala assim: Faz seu papel de homem. Aí eu falo: Como é que eu vou fazer meu papel de homem se o bicho não aparece para eu matar o bicho? Não tem o bicho para matar. E aí?

Viih então aparece andando em direção ao amado e palpita que os ratos podem ter entrado através de um ralo aberto no banheiro de Ravi, filho caçula do casal.

- Descobri uma coisa: no banheiro do Ravi tem um ralo aberto, um buracão de cano. Eles estão vindo de lá. Rato é inteligente, meu filho. Não acha que ele é besta, não.