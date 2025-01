Imigrantes trava em ambos sentidos; Anchieta é principal opção a Capital

O excesso de veículos na Rodovia dos Imigrantes congestiona o trajeto de quem sobe a Capital ou desce para a Baixada Santista neste sábado (4). Segundo o Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), são 19 quilômetros parados para São Paulo e 10 até o Litoral.

Apesar do tempo e visibilidade bons, o congestionamento castiga o trecho do km 58 ao 48, assim como do km 55 ao 44 (ambos no sentido Capital). Há complicações também do km 50 ao 53, km 41 ao 43 e 27 ao 32 (em direção ao Litoral).

ANCHIETA

Na Rodovia Anchieta, contudo, o único destino em normalidade é o Norte, para São Paulo.

Na via, os motoristas que também se deslocam à praia enfrentam tráfego intenso do km 27 ao 31 e 39 ao 42.

No SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), segundo a concessionária Ecovias, faz-se presente a Operação 5x5.