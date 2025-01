Charge - 4 de janeiro de 2025

São Bernardo está de volta ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Com 26 votos favoráveis, em sessão extraordinária realizada na noite desta sexta-feira (3), a Câmara deu aval ao prefeito Marcelo Lima (Podemos) para o retorno do município ao colegiado, do qual havia se desligado há dois anos.

O chefe do Executivo declarou que a aprovação do projeto de autoria do Executivo permitirá que “grandes projetos (...) possam ser articulados em conjunto na região, dentro da perspectiva de que as cidades, em diversos casos, podem construir soluções para interesses coletivos”.

São Caetano, que deixou o grupo na mesma época, continua fora, mas o prefeito Tite Campanella (PL) já emitiu sinais de que pode reconsiderar a decisão e se reintegrar ao grupo ainda neste ano.