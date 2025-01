Eliezer revela que sua casa foi tomada por ratos: Nosso 2025 já tá assim

O ano de Eliezer e Viih Tube começou bem movimentado! O influenciador usou suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 3, para falar que a casa em que mora com a esposa foi tomada por ratos.

Eliezer postou uma foto e brincou com o fato de estar no terceiro dia do ano passando pela situação:

Ainda é 3 de janeiro e nosso 2025 já tá assim..., escreveu.

Em seguida ele mostrou uma mensagem da esposa no grupo do condomínio:

Que seja maravilhoso para todos nós (o ano que segue). Sem cortar o clima, mas alguma casa aí também está alastrada de rato? Estamos penando para tirar eles, escreveu a influenciadora.

No final, Eliezer pediu ajuda aos seus seguidores:

Por favor, deixem aqui dicas do que podemos fazer para acabar com esses ratos. Já colocamos ratoeira, gaiola, caixa, túnel. Tô achando que eles escutam a gente e sabem que é armadilha porque não é possível.