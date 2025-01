Menino baleado no Ano Novo está em UTI de S.Bernardo sem mexer perna

O menino de 9 anos que foi atingido por um tiro na nuca na madrugada de quarta-feira (1º), na Zona Leste de São Paulo, está internado na UTI do Hospital Santa Helena, de São Bernardo, sem o movimento de uma das pernas.



O caso ocorreu poucos minutos após a virada do ano. Matheus Souza Hohni brincava com o pai na frente de casa, na calçada da Avenida Tenente Lauro Sodré, no Jardim Santa Adélia, região de Sapopemba, quando foi atingido – não se sabe de onde veio o tiro.



O menino foi levado ao Hospital Estadual Vila Alpina e posteriormente foi transferido para o Hospital Santa Helena, por conta do plano de saúde, onde permanece internado.



Em nota enviada ao Diário, o Hospital Santa Helena informou que o estado de saúde da criança é estável. "O paciente segue na UTI, está consciente e alimenta-se por via oral", diz o comunicado.



A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo)) informou que as circunstâncias relacionadas ao caso são apuradas pelo 69° Distrito Policial da Capital, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.



Em entrevista à TV Globo, a avó do menino, Bete de Souza, afirmou que, segundo os médicos, a bala não pode ser retirada no momento.



“Ele permanece internado na UTI. O médico falou que a bala não pode ser retirada porque está em um local que atingiu a medula. Ele está com a perna direita sem poder movimentar e disseram que é muito risco tentar tirar essa bala. Ele conversa normal, fala e está se alimentando bem”, disse.



(Com o Estadão Conteúdo)