Volpi anuncia secretário ao Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), confirmou nesta sexta-feira (3) mais uma mudança no primeiro escalão do governo. O empresário César Ferreira, conhecido como Cesar do Canoa, comandará agora além do próprio restaurante, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo da cidade. Na última eleição, Canoa havia lançado pré-candidatura ao Paço, mas desistiu e declarou apoio a Guto em agosto.

O atual secretário da Pasta, Leamdro João, assumirá cargo de assessoria do Gabinete do Prefeito. “Até aqui apostamos no fortalecimento da rede de comércio e serviços, no estímulo ao setor industrial, e fomos além. Pela cultura, pelo esporte e pelo turismo, incentivamos empreendedores, inclusive, trazendo à cidade o conceito da economia criativa. Seguiremos nessa linha buscando novas parcerias, negócios e cada vez mais oportunidades de crescimento”, destacou Guto Volpi.

Esta é a segunda mudança anunciada no primeiro escalão do Paço ribeirão-pirense. Em 1º de janeiro, o prefeito confirmou o retorno de Leonardo Biazi à Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social. Segundo a Prefeitura, nos próximos dias, novas alterações deverão ser anunciadas.

César Ferreira é empresário de Ribeirão Pires, um dos proprietários de restaurante tradicional do município. Chefiou a Secretaria de Turismo da Prefeitura e mantém forte relacionamento com comerciantes e empreendedores locais. “O Guto é um gestor com visão de futuro e conhece os potenciais de nosso município a serem explorados. Vamos honrar a missão confiada com muito trabalho, buscando ainda mais investimentos para Ribeirão”, disse Ferreira.