Andressa Suita reage à declaração de Gusttavo Lima sobre ser presidente do Brasil

Primeira dama? Parece que Andressa Suita foi surpreendida com as declarações do seu marido, o cantor Gusttavo Lima, sobre concorrer à presidência do Brasil em 2026. O embaixador falou sobre o assunto em entrevista ao Metrópoles.

Na manhã desta sexta-feira, dia 3, Andressa apareceu em seus stories, totalmente sem filtro e com uma expressão assustada. Na imagem ela escreveu:

Quando eu acordo com a notícia que meu marido sente vontade de ser Presidente do Brasil.

Andressa ainda usou a música Ficha Limpa, do próprio embaixador, para a publicação.

Não foi apenas Andressa que reagiu à declaração, o cantor Wesley Safadão chamou Gusttavo Lima de meu presidente durante uma chamada de vídeo.