Justin Baldoni pretende expor mensagens trocadas com Blake Lively em novo processo

As polêmicas envolvendo Blake Lively e Justin Baldoni se intensificam a cada dia. Dessa vez, o ator, que foi acusado de assédio no set de filmagens do filme É Assim Que Acaba, está supostamente planejando processar e expor conversas com a ex-companheira de gravações, em resposta às acusações feitas por ela.

Em uma entrevista ao jornal americano NBC News que foi ao ar na última quinta-feira, dia 2, o advogado de Justin, Bryan Freedman, respondeu que seu cliente pretende, sim, processar Blake.

- Com certeza ele planeja processa-la. Planejamos divulgar todas as mensagens de texto entre os dois. Queremos que a verdade seja revelada. Queremos que os documentos sejam revelados. Queremos que as pessoas tomem suas decisões com base em recibos, respondeu Bryan.

Uma fonte que tem conhecimento do processo declarou a revista PEOPLE, que o processo de Justin será uma resposta às alegações de Lively, e que essa ação será movida em breve, sem uma data específica.