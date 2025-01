Obituário - 4 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ





Severina Juvina de Oliveira, 92. Natural de Camocim de São Felix (Pernambuco). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Catharina Kanashiro, 87. Natural de Iguape (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.





Stebark Valentin da Silva, 86. Natural de Tupã (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Luzia Delmira Garcia, 78. Natural de Uchôa (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.





Luiz Saraiva Barbosa, 73. Natural de Umbuzeiro (Paraíba). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ladrilheiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Celso Gerola, 62. Natural de Presidente Castelo Branco (Paraná). Residia em Capuava, Santo André. Operador de máquina. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Márcia Ferreira de Souza, 49. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Auxiliar de classe. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Mike Silveira dos Santos Orioli, 24. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Jonatas Almeida dos Anjos, 18. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Frentista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





SÃO BERNARDO





Alcides Casseta, 91. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Pintor. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.





Eliane Nunes Martin Bianco, 68. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério Vila Euclides.





Marcia Andreta Yoshida, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Vila Euclides.





SÃO CAETANO





Elvira Brock Pierini, 98. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.





Jonatas Almeida dos Santos, 18. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 30. Velado em São Caetano. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





DIADEMA





Sônia Tavares Anjos, 66. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.





José Geraldo de Paulo, 66. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.





José Lopes de Souza, 70. Natural de Sátiro Dias (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.





Bruno Silva Ponciano, 35. Natural de Ipatinga (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.





Daniel Sousa Ramos, 27. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.





RIBEIRÃO PIRES





Josué Soares, 55. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no Km 4 da Rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.