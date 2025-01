John Capodice morre aos 83 anos de idade

John Capodice morreu aos 83 anos de idade. A triste notícia foi divulgada através de um obituário emitido pela funerária Pizzi, informando que o ator deixou a esposa Jane, a filha Tessa De Pierro e três netos, David, Frankie e Giuliana. A causa da morte não foi revelada.

John foi um marido, pai e avô dedicado e fará falta a todos que tiveram o prazer de conhecê-lo, diz o obituário.

O artista era conhecido por ter feito parte do elenco de Ace Ventura - Um Detetive Diferente interpretando o policial Aguado. Dono de um extenso currículo, com mais de 100 títulos no cinema e televisão, John ainda atuou nos sucessos Wall Street, Seinfeld, General Hospital e Ellen.

Outras produções nas quais o ator pode ser visto com papéis pequenos são Independence Day, Inimigo do Estado e Gremlins 2: A Nova Geração.