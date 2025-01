Grande ABC. As Setecidades...na pauta da Memória. Há muito a se fazer.

Na linha de frente, o Museu de Santo André e o 16º Congresso de História do Grande ABC em São Bernardo





Ao longo da série retrospectiva sobre as eleições municipais do Grande ABC, cidade a cidade, “Memória” relacionou tarefas a serem realizadas por São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Propositadamente, deixamos para hoje duas tarefas que interessam às Setecidades: o que fazer em Santo André, o que fazer a São Bernardo.

Os lembretes passam a integrar a Agenda Memória 2025.





SANTO ANDRÉ

Iniciar e concluir a revitalização do Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, reabrindo-o como joia maior da Memória de Santo André, e com dois acervos fundamentais: a coleção do News Seller/Diário do Grande ABC, restaurada, sonho da memorialista Maria Claudia Ferreira, e a coleção audiovisual da Videoteca Municipal, obra master do jornalista e produtor Júlio Bastos.





SÃO BERNARDO

Realizar o 16º Congresso de História do Grande ABC, envolvendo a rede escolar, chamando alunos e professores, despertando na comunidade o amor à História da cidade. Se falha houve em congressos anteriores, a ausência do estudante foi a maior delas.





SÃO CAETANO

Reconstruir o livro de bronze com os nomes dos autonomistas, desaparecido duas vezes da praça da Matriz Sagrada Família.





DIADEMA

Idealizar um marco para assinalar o local onde existiu a primitiva capela cujas ruínas ainda foram vistas na primeira metade do século XX junto à Rua Manoel da Nóbrega.





MAUÁ

Restaurar a Casa dos Autonomistas e dar mais vida à Praça 22 de Novembro, símbolos de uma luta consolidada por Mauá que caminha para os 70 anos: 1955-2025.





RIBEIRÃO PIRES

Preservar a obra de Walter Gallo, o ribeirão-pirense que criou, ao longo da vida, o mais lindo museu audiovisual que Memória conheceu.

RIO GRANDE DA SERRA

Criar e instalar um espaço voltado à memória de Rio Grande da Serra. Que comece pequeno na Biblioteca Pública. E se transforme no museu da cidade, com arquivo público a partir da obra da Dra. Gisela Leonor Saar.





MEMORIALISTAS

O Grande ABC, desde os primórdios do Município de São Bernardo, instalado no final do século XIX, sempre teve os seus memorialistas.

Se cada uma das Setecidades tem a sua tarefa delineada neste espaço, “Memória” tem a sua: não esquecer os memorialistas.

Em nome de todos os que se foram, lembramos hoje Philadelpho Braz, cujos escritos e imagens nos foram legados em vida pelo amigo querido que tanto lutou pela construção da Memória do Grande ABC.

EM CAMPANHA. Trabalhadores de Santo André apoiam o marechal Lott à campanha presidencial de 1960: deu Jânio, mas a classe trabalhadora cumpriu o seu papel cívico de lutar por um Brasil melhor. Valeu, Phila!





DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 6 de janeiro de 1995 – Edição 8903





MANCHETE – Colapso leva o Estado a mudar Operação Descida.

O novo sistema deveria vigorar até o Carnaval (1995) e utilizar a Imigrantes só para a subida.





ECONOMIA & EMPRESAS – Sebral (Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa) completava um ano de Grande ABC.

Dificuldades na obtenção de crédito e no acesso à tecnologia eram os maiores problemas detectados pelo escritório do Sebrae na região em 1994.

Dizia Elias Marão, administrador e gerente do Sebrae no Grande ABC: região tem vocação para o comércio.





EM 6 DE JANEIRO DE...





1880 - Chuvas provocavam a queda de barreiras na Serra do Mar, prejudicando o tráfego de trens da São Paulo Railway.





1905 – Roma, 4 – Criado em Pádua um comitê para instalar uma associação vêneta de proteção aos imigrantes que seguem para o Brasil.

Em Veneza continuava a greve dos trabalhadores do porto.

Madri, 6 – Faz intenso frio em quase todas as cidades do reino. Os rios Ebro e Turia estão quase totalmente gelados.





1940 - Fundado o Esporte Clube Vinte de Setembro, de São Bernardo, na Linha Jurubatuba, hoje Bairro Assunção.





COMEÇAVA 1955...

São Bento enfrentava o XV de Piracicaba e estreava o seu estádio, o atual Anacleto Campanella, no domingo, 2-1-1955. Vitória do São Bento, 1 a 0, gol marcado por Zé Carlos aos 30 minutos do primeiro tempo.

Numerosa assistência acompanhou o jogo, apesar da chuva. O gramado estava escorregadio e a renda chegou a 105.055,00 cruzeiros. Destaques do São Bento: Lamparina e Diogo.

Formou o São Bento neste jogo histórico com Narciso; Elpídio e Lamparina; Ruiz, Savério e Diogo; Sampaio, Bota, Zé Carlos, Dema e China.

NOTA – São Bento surgira da fusão entre o São Caetano EC e o Comercial da Capital. Resistiu três campeonatos, mas a fusão foi desfeita. Hoje, o SCEC é o clube vovô da cidade.

Constituída a mesa-diretora da Câmara Municipal de São Caetano para o ano de 1955: Bruno José Daniel (PDC), presidente; Luiz Lobo Neto (PSP), vice-presidente; Lourenço Rondinelli (PSP), 1º secretário; Pedro Cristofaro (UDN), 2º secretário; Ario de Barros Rangel (PTB), 3º secretário.

XXX Corrida de São Silvestre, comemorativa ao IV Centenário de São Paulo. Vitória do iugoslavo Franjo Mihalic; o brasileiro Edgard Freire chegou em segundo.





