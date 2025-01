48ª Prova de Reis de São Caetano abre inscrições

Nesta quinta-feira (2) abrem as inscrições para a 48ª Prova de Reis de São Caetano (10 km), que será realizada no domingo de 19 de janeiro. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma presencial, no Atende Fácil da cidade (rua Major Carlo Del Prete, 651 - Centro). Moradores de São Caetano, apresentando comprovante de residência, não pagam taxa de inscrição - para os demais interessados, a taxa é de R$ 100.

A retirada do número, chip e camisetas será no Ginásio Poliesportivo Profª Marlene José Bento (Rua Tibagi, 10 - bairro Santa Maria), no dia 18 de janeiro, das 10h às 18h.

Os participantes deverão chegar ao local de largada com pelo menos uma hora de antecedência para receber as instruções finais.

Segundo a organização, todos deverão usar seus números correspondentes. "Qualquer troca de número entre os competidores durante a prova acarretará desclassificação", detalhou comunicado encaminhado pela Prefeitura.

Os cinco primeiros (feminino e masculino) que cruzarem a linha de chegada na categoria Geral ganharão troféus, enquanto todos os participantes que terminarem a prova receberão medalhas, camisetas e frutas.

TRAJETO

O trajeto de 10 km da Prova de Reis começa na avenida Presidente Kennedy, perto do número 2.300 (pista sentido Santo André). Segue pelo trevo da divisa com Santo André, avenida Tereza Campanella, avenida Presidente Kennedy (pista sentido Centro), retorno na avenida Goiás, avenida Presidente Kennedy (pista sentido Santo André), rua Nazareth, retorno na rua Saldanha Marinho, rua Nazareth, avenida Tijucussu, rua Prates, rua Guia Lopes, rua Coronel Camisão, avenida Tijucussu, rua Benito Campoi, avenida Presidente Kennedy (pista sentido Santo André) até o número 2.300, onde será a linha de chegada.