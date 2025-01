Jeremy Renner relembra acidente que quase o matou e celebra renascimento

Na última quarta-feira, dia 1, Jeremy Renner usou suas redes sociais para relembrar o acidente que quase o matou e celebrar o dia do seu renascimento. Em janeiro de 2023, o ator foi esmagado por uma máquina de tirar gelo e quebrou mais de 30 ossos.

Com uma foto da época em que estava no hospital, o ator desejou um feliz ano novo a todos e agradeceu todas as pessoas responsáveis por sua cura:

Feliz Ano Novo com bênçãos para todos vocês?. Entrando meu segundo ReNascimento hoje. Envio meu amor, respeito e gratidão pelo exército de pessoas que foram necessárias para me recompor. Obrigado a cada enfermeira, médico, socorrista? Eu literalmente devo minha vida a vocês.

Além dos profissionais da saúde, o ator também agradeceu os vizinhos e o sobrinho:

Todo o meu coração está com meu lindo e corajoso sobrinho e com os anjos (meus vizinhos) que pularam em meu auxílio e suportaram o caos por 45 longos minutos no asfalto gelado na manhã de Ano Novo. Sinto muito por todas as imagens assustadoras que imprimi em todos vocês (vou poupar todos vocês das imagens de moer carne).

E encerrou:

Minha lista de gratidão é muito longa?. Com a quantidade de amor e orações que vieram de vocês ao redor do mundo (precisando de cada um deles), minha família nunca saiu do meu lado, com alguma intervenção divina, um pouco de sorte e muitos milagres? eu permaneço forte novamente. Mais aberto. Mais amado. Mais conectado. E abençoado por dar meu próximo passo, por dar minha próxima respiração. Obrigado com cada fibra e célula do meu corpo. Eu amo vocês todos.