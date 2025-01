Após sete anos, Meghan Markle retorna às redes sociais

Ela está de volta! Meghan Markle começou 2025 voltando às redes sociais. Na última quarta-feira, dia 1, a esposa do Príncipe Harry marcou o seu retorno com um vídeo celebrando a chegada do novo ano.

Na gravação, Meghan aparece correndo em direção ao mar, usando um look all white. Em determinado momento do vídeo, ela para e escreve 2025 na areia de uma praia deserta de Montecito, Califórnia.

De acordo com a revista People, o vídeo foi gravado pelo seu marido, Príncipe Harry. Vale lembrar que Meghan retorna às redes sociais após sete anos. Ela desativou sua conta em 2018, assim que entrou para a família real.

A conta da duquesa já conta com mais de 700 mil seguidores.