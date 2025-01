Congestionamento no SAI atinge trechos no sentido São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (2), o fluxo apresenta retenções em alguns trechos da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, de acordo com a concessionária Ecovias.

Na Anchieta, o congestionamento ocorre entre os km 54 e 50, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Já na Imigrantes, há lentidão entre os km 58 e 49, também no trajeto em direção à capital.

Nas demais áreas das rodovias, o trânsito permanece livre. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em esquema 5x5, com descida pela pista sul da Via Anchieta e da Imigrantes, enquanto a subida utiliza a pista norte de ambas. Caminhões e carretas rumo a São Paulo devem recorrer ao trecho de serra da Via Anchieta.