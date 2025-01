Akira Auriani e Vilma Marcelino tomam posse em Rio Grande da Serra

Nesta quarta-feira (1º), Akira Auriani (PSB) e Vilma Marcelino (PSDB) foram empossados pelo Legislativo Municipal nos cargos de prefeito e vice-prefeita. Os 13 vereadores eleitos em 2024 também tomaram posse durante sessão solene, realizada na Câmara.

“O sentimento é indescritível. Iniciamos lá atrás um projeto para transformar nossa cidade, tão carente de recursos, de boas iniciativas e boa gestão pública. Hoje assumimos de fato a missão a nós confiada pelos moradores de cuidar de Rio Grande da Serra, de trabalhar pelo nosso povo. Estamos comprometidos com projetos que marcarão ruptura no abandono vivido até aqui. Chegou a hora da mudança. Ela veio para ficar”, destacou, emocionado, o novo prefeito.

Na mesma linha, Vilma Marcelino agradeceu aos moradores e lideranças do município pelo apoio em toda a trajetória, e reafirmou o compromisso firmado durante as eleições. “Manteremos o diálogo aberto, trabalhando sempre de forma atuante junto aos secretários e todo o time de profissionais da Prefeitura, buscando parcerias e promovendo as iniciativas que Rio Grande precisa com urgência”, disse.

O momento da posse de Akira Auriani foi ainda mais especial e cheio de emoção após o nascimento, na noite dessa terça-feira, 31 de dezembro, de sua segunda filha, Manu Yuki.

“Hoje a celebração será em dose dupla, em família e com os amigos. Uma honra viver esse momento de tantas realizações e bênçãos. É por eles, por nossos filhos, nossas crianças, que lutamos com garra pelo futuro de Rio Grande da Serra”, concluiu Auriani.