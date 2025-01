Carlos Ferreira é eleito presidente da Câmara de Santo André

O comando da Câmara de Santo André seguirá sob a responsabilidade de Carlos Ferreira (MDB), eleito para o biênio 2025/2026. A mesa diretora ainda tem Ana Veterinária (PSD), como vice, Rodolfo Donetti (Cidadania), 1° secretário, Zezão (Solidariedade), 2° secretário e Wagner Lima (PT), 3° secretário.





Apesar da vitória com 23 votos favoráveis, três contrários - da bancada do PL que lançou chapa independente com três membros - e uma abstenção, do Ricardo Alvarez (Psol), houve protesto do vereador mais votado nas eleições. Bahia do Lava Rápido (PSDB) bateu na mesa e esbravejou “mais uma vez fiquei de fora”, mas votou na chapa vencedora. Na sequência amassou o papel com os nomes impressos, distribuído por Ferreira minutos antes da votação.





Ferreira minimizou a reclamação do colega e disse que o resultado, por se tratar de uma nova legislatura - ele foi eleito para a presidência e não reeleito - ocorreu após a “construção de diálogo com os vereadores e mostrando projetos que desejo colocar em prática na Casa”, disse.