Incêndio em residência é controlado pelos bombeiros em Santo André

Na madrugada desta quarta-feira (1°), o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado para combater um incêndio em uma residência na Rua Ingá, número 801, em Santo André. A ocorrência foi registrada às 00h17 e mobilizou quatro viaturas da corporação.

As equipes trabalharam para extinguir as chamas, e o fogo foi completamente controlado. Felizmente, não houve vítimas no incidente. Após a operação, o local foi deixado em segurança pelos bombeiros.

As causas do incêndio não foram divulgadas, e a situação foi encerrada sem a necessidade de outros desdobramentos.