Sonho, define pagodeiro que abrirá show do ídolo Péricles

Caio Lacerda, 25 anos, cantor de pagode de São Bernardo, será uma das atrações que antecederão a apresentação do sambista Péricles no Paço de São Bernardo nesta quarta-feira (1°). Fã do artista desde as rodas de samba com a família na infância, ele chegou a lançar uma música em homenagem ao ícone do gênero, em 2022, e revelou ao Diário a expectativa e os bastidores para o dia que descreve como “um sonho para carregar por toda carreira”.

Junto a ele, subirão ao palco, a partir das 18h, o DJ Harlen Barreto, a dupla sertaneja Roger e Rogério e o axé de Karine Calvo. Os nomes escolhidos para o espetáculo, patrocinado pelo Diário, são do Grande ABC, incluindo a atração principal, Péricles Faria, que é nascido em Santo André e atualmente mora em São Bernardo.

Para a performance em casa, a estrela da noite destacou em entrevista recente ao Diário que estão programados clássicos da carreira solo, assim como os dos tempos no grupo Exaltasamba. A entrada ocorrerá mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

Admiração

Caio Lacerda, na atualidade um cantor confirmado no primeiro show da cidade em 2025, foi também o adolescente maravilhado em ver o Exaltasamba, durante o auge do sucesso, no primeiro show de sua vida. “Sempre fui muito fã. Quando a banda acabou e fez o projeto A Gente Faz a Festa, eu fui em quatro oportunidades. O Péricles é minha referência desde sempre”, conta ele, que ainda guarda com emoção a primeira fotografia tirada com o ídolo.

Morador do bairro Ferrazópolis, foi cedo, aos 16 anos, que Caio Lacerda entrou em uma banda. Após a passagem por dois diferentes grupos, formou o próprio conjunto em 2016, performando em casas de show e bares, principalmente, músicas de pagode, assim como hits de axé, do Charlie Brown Jr. e de outras lendas da MPB. No começo, o trabalho artístico era conciliado com as jornadas de vendedor de chopp, organizador de eventos e operador de telemarketing.

Desde então, o cantor lançou dois projetos audiovisuais (presente em DVDs e tocadores de áudio), lota a agenda com 22 apresentações mensais e realizou aberturas no show de referências do gênero como Turma do Pagode, Rodriguinho, Negro Branco e, por coincidência (ou destino) Lucas Morato – filho de Péricles.

A aproximação com a família de um dos maiores ícones do pagode inspirou Caio Lacerda a produzir, juntamente com os amigos Roger Silveira e Marcos Vinícius da Silva (Vinih), a faixa Na voz do rei, que homenageia Péricles. O feito rendeu, no dia seguinte ao lançamento, um comentário de agradecimento do cantor.