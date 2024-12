Relembre os principais assuntos noticiados pelo ‘Diário’ no ano

Há mais de seis décadas, o Diário dá voz e espaço aos moradores do Grande ABC. Em mais um ano, os principais temas que impactaram a população da região foram noticiados no portal, nas redes sociais, e claro, nas páginas da versão impressa do periódico. Consolidado como o maior jornal regional do País, o Diário recebeu neste mês, em Brasília, a Medalha Mérito Legislativo pelo seu trabalho em defesa da Democracia.

As notícias que mais se destacaram no ano foram as eleições municipais, a série de denúncias contra o Hospital da Mulher de São Bernardo, o aumento expressivo dos óbitos de dengue, as visitas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à região, a presença de atletas do Grande ABC na Olimpíada e Paraolimpíada de Paris, entre outras. Os conteúdos seguem no portal (www.dgabc.com.br).

Janeiro

Mario Jorge Lobo Zagallo, um dos principais nomes do futebol brasileiro e mundial, e o ex-deputado estadual Campos Machado, morrem no dia 6.

Moradores do Grande ABC ficaram mais de 24 horas sem luz. Fornecimento de energia foi interrompido devido a temporal.

Helicóptero sumido em 31 de dezembro na Capital é achado após 12 dias em Paraibuna, no Interior paulista. Os quatro ocupantes foram achados mortos.

Deslizamento de terra mata homem em São Bernardo.

Área da Ford, em S.Bernardo, é vendida por R$ 850 milhões.

Lula sanciona projeto de lei e práticas de bullying e cyberbullying no Brasil passaram a ser consideradas crime.

Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, é demolido; equipamento estava sem atividades há 12 anos.

Homem sequestra ônibus com passageiros em Sto.André.

Morte de peixes em rios de Ribeirão Pires e Rio Grande levanta suspeitas de contaminação.

Região possui 7% (201.375) dos seus moradores com algum tipo de deficiência, segundo estudo do governo paulista.

Estado estima que o Metrô vai ser entregue à região até 2040.

Escolas de samba de Diadema retomam Folia após 12 anos.

Queda de avião deixa dois mortos em Rio Grande da Serra.

Fevereiro

Em S.Bernardo, Lula confirma institutos em Diadema e Mauá.

Soldado da Rota morto em Santos morava na região.

São Paulo conquista a Supercopa do Brasil.

Rompimento do contrato para Band usar Vera Cruz provoca prejuízo de R$ 5,2 milhões a São Bernardo.

Vereador Afonsinho morre de câncer em São Bernardo.

Filippi toma posse como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

S.Caetano é o 3ª cidade mais vertical do País, aponta Censo.

Março

GCM de Diadema deixa três feridos em ação de despejo.

Mauá registra primeira morte por dengue na região em 2024.

Empresa potiguar arremata 37 marcas de chocolates da Pan, de São Caetano, por R$ 3,1 milhões em leilão judicial.

Região passa a ter atendimento em salas de DDMs on-line e 24 horas.

Ramalhão é rebaixado para Segunda Divisão do Paulista.

Mirante São José é reaberto no dia que Ribeirão Pires completa 70 anos.

Azulão é rebaixado para Série A-4 do Paulista.

Roberto Carlos se apresenta no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André.

Robinho se entrega à polícia e começa a cumprir pena de nove anos por estupro na Europa.

Padre Carlito Dall’Agnese morre aos 87 anos e é enterrado em São Bernardo.

Billings faz 99 anos e espera o cumprimento de promessas.

Motorista de aplicativo morre após ser atingido por Porsche, na Zona Leste da Capital.

Abril

Homem de 27 anos com esquizofrenia morre após cair de 9° andar do Hospital Piraporinha, em Diadema.

Região terá linha de trem exclusiva para cargas até 2034.

Estátua de Pelé é inaugurada perto do local onde marcou o 1° gol, em Santo André.

Morre aos 91 anos o desenhista e escritor Ziraldo.

Palmeiras derrota o Santos e conquista o Paulistão 2024.

Governador Tarcísio de Freitas vem às festividades de 471 anos de Sto.André e cita estudos para reativar Estação Pirelli.

n Hospital Veterinário Municipal de Sto.André é inaugurado.

n Hospital de São Bernardo esquece material utilizado em parto dentro de mulher; no total, nove casos de acusação de erros médicos vieram à tona, com seis mortes envolvidas.

n Teto de supermercado desaba e deixa 15 feridos em Diadema.

n Após denúncias, diretor do Hospital da Mulher, Rodolfo Strufaldi, é afastado do cargo.





Maio

Viaduto Castelo Branco é entregue em Santo André.

Mulheres são mais da metade da população indígena na região, aponta Censo.

Enchentes são registradas no Rio Grande do Sul; 183 pessoas morreram e 27 desapareceram.

Geovane Corrêa renuncia a cargo de vereador e presidente da Câmara de Mauá após acusação de pedofilia.

Podcast ‘Política em Cena’ é novidade na celebração de 66 anos do Diário.

Motorista é preso por atropelar e matar jovem de 19 anos em São Caetano.

Geraldo Reple depõe na Câmara sobre denúncias de negligência e erros médicos no Hospital da Mulher de São Bernardo.

Auricchio proíbe repórter do Diário de perguntar e secretária de responder.

Faixa azul para motocicletas é implementada na Avenida Prestes Maia, em Santo André.

Junho

n Presidente da Enel São Paulo, Max Xavier é demitido do cargo; gestão ficou marcada por apagão em 2023.

n Em São Bernardo, Bolsonaro critica governo e se nega a comentar política regional.

n Jovem é resgatado em poço no Parque Guaraciaba, Sto.André, após quatro dias sumido.

n Idoso andreense morre ao levar ‘voadora’ em Santos.

n Grande ABC inicia vacinação contra a dengue.

n Fãs fazem fila no adeus ao cantor Chrystian, 67 anos, em cerimônias pela região.

n Morre Vitor Mazzeti Filho, secretário de serviços urbanos de Santo André.

n Geraldo Alckmin visita à fábrica da Scania, em São Bernardo.

n Trabalhadores da Basf iniciam greve em São Bernardo.

n 20 anos do título da Copa do Brasil do Santo André.

Julho

Ecovias reajusta pedágio a R$ 36,80, tarifa mais cara do País.

Veterinária leva tiro no rosto em Heliópolis e consegue dirigir carro até São Caetano.

Diadema lidera ranking de roubo e furto de celular no Grande ABC; cidade é a 14° no País.

Cine Lyra, mais antigo do País, em Paranapiacaba, reabre ao público após restauração.

Diocese de Santo André celebra 70 anos.

Joe Biden desiste da reeleição para apoiar Kamala Harris.

Após polêmica, escola estadual abandona modelo militar em São Bernardo.

Governo de São Paulo conclui privatização da Sabesp.

Morre Francisco Ferreira, diretor jurídico de Sindicato das Empresas do ABC.

Milla Vieira, representante de S.Bernardo, é eleita miss S.Paulo.

Desfile das delegações marca abertura da Olimpíada de Paris.

Mauaense recebe R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista.

18° Edição do Desafio de Redação do Diário anuncia premiação recorde, com 15 bolsas de estudo, intercâmbio para Inglaterra, entre outros.

Agosto

Ex-prefeito de Mauá por três mandatos, Oswaldo Dias morre aos 82 anos.

Com ouro, ginasta Rebeca Andrade se torna a maior medalhista do País com seis pódios.

Avião da Voepass cai em Vinhedo e mata 61 pessoas, incluindo são-bernardense.

Brasil fecha campanha na Olimpíada com 20 medalhas.

Morre economista Delfim Netto, uma das figuras mais poderosas da história do Brasil.

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ministra aula magna na UFABC.

Aos 93, morre Silvio Santos, ícone da televisão brasileira.

Com dívidas de R$ 73 milhões, Azulão tenta recuperação judicial para evitar falência.

Sindicância confirma erros médicos no Hospital da Mulher de São Bernardo.

Governador visita São Bernardo em anúncio de investimento a Volkswagen.

Polícia Militar do Grande ABC troca de comando pela segunda vez no ano.

IBGE mostra que região tem 2,7 milhões de moradores.





Setembro

S.Caetano retoma cobrança para estacionar nas ruas da cidade.

Brasil garante melhor Paraolimpíada da história com recorde de ouros e medalhas.

Andreense denuncia Silvio de Almeida, e Lula demite ministro de Direitos Humanos.

Ar das sete cidades entre os mais poluídos do mundo.

Após 16 anos, Ribeirão entrega Hospital Santa Luzia.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, cobra cruzada anti-incêndio de cidades durante evento em Mauá.

Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin pediu votos para partidos de esquerda em Mauá, Santo André e Rio Grande da Serra.

Andreense Raicca Ventura é a primeira brasileira campeã mundial de skate no park.

Outubro

Basf põe à venda fábrica de tintas Suvinil em S.Bernardo.

Grande ABC assume comando da Justiça do Trabalho no Estado de S.Paulo; presidente Valdir Florindo e vice Francisco Ferreira Jorge Neto são da região.

Voz da TV no Brasil, Cid Moreira morre aos 97 anos no Rio.

Queda de telhado em empresa de Diadema mata funcionário.

Tempestade causa morte, falta d’água e apagão na região.

Número de vereadoras eleitas na região cresce de 9 para 11.

Morre humorista Ary Toledo; corpo é velado em São Caetano.

Homem incendeia cinema em Mauá em protesto a cancelamento de show de Lady Gaga.

Em visita ao Grande ABC, vice-governador é cobrado para agilizar implantação da Linha 20-Rosa do Metrô.

Lula participa da campanha de Marcelo Oliveira em Mau.á

Principal nome do Brasil no boxe peso-pesado, Maguila morre em São Paulo aos 66 anos; funeral ocorre em São Caetano.

Lula sofre queda no banheiro e leva três pontos na parte de trás da cabeça.

Grande ABC elege seus sete prefeitos: Gilvan Junior (Santo André); Marcelo Lima (São Bernardo); Tite Campanella (São Caetano); Taka Yamauchi (Diadema); Marcelo Oliveira (Mauá); Guto Volpi (Ribeirão Pires) e Akira Auriani (Rio Grande da Serra).

Eleição municipal impulsiona audiência de plataformas digitais do Diário, que alcançam 17 milhões de ‘views’.

S.Bernardo admite volta ao Consórcio; S.Caetano estuda.

Câmara aceita denúncia contra Paulo Chuchu e cria comissão processante após denúncia de jornalista.