Obituário - 31 de dezembro

SANTO ANDRÉ

Antonio Correa, 95. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Regina da Silva, 90. Natural do Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Apparecida Russo Machado, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Felipe, 88. Natural de Camaragibe (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante . Dia 26. Cemitério Municipal de Nísia Floresta (Rio Grande do Norte).

Maria Esther Urriza Bertoletti, 88. Natural do Uruguai. Residia no Parque Miami, em Santo André. Pensionista . Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Neusa Montanari Hernandes, 86. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izabel Aparecida Rose, 85. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair Ferreira, 85. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erivaldo José Pavarini, 84. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Atendente de farmácia . Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alice dos Santos Bastos, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José do Carmo, 71. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci da Silva, 69. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Conceição Aparecida Antonio, 58. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emerson de Souza Gondim, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Davidson Gonçalves de Melo, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Emília Tore Piccoli, 91. Natural de Borebi (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Sirlei Oliveira Afonso, 69. Natural de Taparuba (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Tatiane Rossato Luque Bueno, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Motorista de aplicativo . Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Oswaldo Simões Louro, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

João Pereira de Matos, 77. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Maria de Lourdes Nascimento Santana, 80. Natural de Belmonte (Bahia). Residia na Vila Alice, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Ladislau Pereira da Costa, 74. Natural de Salinas (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Jorge Felizardo da Silva, 72. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Campo das Oliveira, Jacareí (SP).

Júlia Maria Malaquias Oliveira, 66. Natural de Louveira (SP). Residia na Vila Santa Terezinha. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.