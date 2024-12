Taka anuncia políticos tradicionais de Diadema no primeiro escalão

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou hoje mais 12 nomes que passarão a compor o primeiro escalão de seu governo. Dentre os anunciados, políticos tradicionais de Diadema, como os ex-secretários de Educação Marcos Michels e de Transportes, José Carlos Gonçalves, o Zé Carlos, e a ex-vereadora por sete mandatos consecutivos, Cida Ferreira.

Michels comandará a pasta de Governo, Zé Carlos voltará à Secretaria de Mobilidade e Transportes, e Cida Ferreira será a nova coordenadora da Mulher.

Taka também anunciou os novos secretários de Planejamento e Gestão, Bruno Gabriel, de Administração e Recursos Humanos, Adler Kiko Teixeira, de Obras, Melissa Duaik, e de Educação, Felipe Sartori Sigollo.

Andréa Brock assumirá, em 2025, a Comunicação do governo do emedebista, Airton Aparecido da Silva, a pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Hugo Louro e Silva, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Jefferson Nogoseki estará à frente da Secretaria de Esportes e Lazer.

Carlos Fregonese será o novo procurador-geral do município de Diadema. Já o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal) terá à frente Antônio Mario Pereira, atual diretor previdenciário do órgão.

Além de Cida Ferreira, Taka anunciou os novos coordenadores de Políticas de Cidadania e Diversidades, Alan Fernandes, de Igualdade Racial, Célia Silva, e da Juventude, Isa Oliveira.

Cida Ferreira protagonizou momento à lá Hebe Camargo durante o anúncio do novo secretariado. “Taka é meu filho mais novo, que eu adotei. Peço permissão para reverenciá-lo. Quero dar um selinho em você”, disse a veterana ao prefeito eleito, que entrou na brincadeira.