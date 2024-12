Gominho faz atualização sobre estado de saúde de Preta Gil: - O pós-operatório é complexo

Durante uma live realizada em seu perfil no Instagram, Gominho atualizou o estado de saúde de Preta Gil, que está internada na UTI desde que passou por uma cirurgia no dia 19 de dezembro para a retirada de tumores. Segundo informações de Leo Dias, o amigo da cantora contou aos seguidores que a visitou no hospital e compartilhou como ela está.

- Resiliência, ela tem uma resiliência absurda, uma firmeza em direcionar energia: Eu quero estar viva, declarou o famoso.

O ex-participante de A Fazenda 6 explicou que o período pós-operatório é complexo, mas que em breve Preta deve ir para o quarto.

- O pós-operatório é complexo, ela tá na UTI, daqui uns dias vai pro quarto. É dreno, sonda que vai?

Ele também aproveitou para voltar a exaltar a força da filha de Gilberto Gil:

- Mesmo sentindo dor ela faz fisioterapia. Admiro muito.