Nada a celebrar

Importante a ponto de ser alçada à manchete desta edição do Diário, a queda de 13% no número de mortes no trânsito no Grande ABC entre janeiro e novembro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023, é um indicativo positivo, mas não deve ser motivo de comemoração. Ainda que esta seja a primeira redução em quatro anos, o total de 197 vidas perdidas é um dado que exige reflexão profunda – até ser zero, nenhuma celebração é possível. Desde 2020, o aumento anual nos óbitos vinha consolidando uma tendência alarmante. A interrupção desse crescimento demonstra que a adoção de medidas preventivas pode gerar impactos, mas também evidencia que ainda há muito a ser feito.

Os dados revelam situação desigual entre as sete cidades, com destaque negativo para São Bernardo, que registrou 111 mortes, enquanto Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não apresentaram ocorrências fatais. Essa disparidade aponta para a necessidade de soluções localizadas, considerando peculiaridades de cada município. A oscilação nos registros mensais também chama atenção: meses com menos vítimas, como setembro, contrastam com períodos de alta, como maio e agosto. Esses picos sugerem que intervenções pontuais em momentos específicos podem ser determinantes para salvar vidas, como fiscalizações mais intensas e campanhas educativas voltadas a comportamentos de risco.

O trânsito ainda é um dos maiores desafios para a segurança pública no Grande ABC, e cada vida perdida é uma tragédia irreparável. A redução alcançada em 2024, embora significativa, deve ser encarada como um ponto de partida para a implantação de políticas mais consistentes e abrangentes. Investimentos em infraestrutura, ampliação de sistemas de monitoramento, educação no trânsito e penalidades mais eficazes para infrações graves são algumas das estratégias necessárias. Apenas com uma abordagem abrangente e persistente será possível transformar os números positivos em uma tendência permanente e reduzir significativamente os índices de fatalidades nas sete cidades.