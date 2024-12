Petrobras antecipou 2 plataformas que iam entrar ano que vem para este ano, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse no domingo, 29, à noite, em entrevista ao programa Canal Livre, na Band News, que uma das realizações da sua gestão neste ano foi a antecipação da entrada de duas plataformas, sendo uma com capacidade para produzir 100 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) e outra com capacidade para 225 mil boed.

Ela destacou também a expansão do refino da empresa.

Segundo a executiva, as modernizações em todas as refinarias da companhia deverão acrescentar uma capacidade de mais 200 mil barris de petróleo por dia (bpd) até 2029.

"O equivalente a construir uma nova refinaria", disse Magda.