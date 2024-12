Cachê de Bruno Mars para tocar em casamentos, teria deixado Jennifer Lopez chocada, afirma cerimonialista

Marcy Blum, famosa por ser a cerimonialista dos famosos, revelou ao podcast The Skinny Confidential Him & Her, que Jennifer Lopez ficou chocada ao descobrir o valor do cachê de Bruno Mars.

No relato, Blum relembra que a cantora desejava ter o dono do hit Talking To The Moon como atração de seu casamento com Alex Rodriguez:

Estávamos trabalhando com J.Lo [Jennifer Lopez] e A-Rod [Alex Rodriguez] antes deles terminarem, e eles estavam analisando uma lista de músicos, e ela disse: E o Bruno Mars?

A cerimonialista comentou sobre ter feito um trabalho recente em outro casamento, e revelou que Bruno Mars havia cobrado cinco milhões de doláres (cerca de 30 milhões de reais) por uma performance de 45 minutos a uma hora.

Marcy ainda cita a reação de surpresa de Jennifer:

Não seja ridícula!, teria dito ela.

No entanto, o casamento de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez não chegou a acontecer. O casal iniciou o namoro em 2017 e ficou noivo em 2019. O casal tinha planos de se casar em 2020, na Itália, mas a pandemia de Covid-19 fez com que adiassem a cerimônia. O relacionamento chegou ao fim em 2021.