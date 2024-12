Equipe de Blake Lively nega plantar falsas alegações contra Justin Baldoni durante gravação de É Assim Que Acaba

As polêmicas envolvendo Justin Baldoni e Blake Lively não param de ter novos capítulos. Desta vez, a equipe da atriz se posicionou em entrevista à revista People afirmando que não plantaram nenhuma falsa alegação ao longo das filmagens de É Assim Que Acaba, como a defesa do ator afirmou.

- Fui contatada em oito de novembro por Sara Nathan (irmã de Melissa Nathan) encaminhando uma denúncia anônima que a Page Six recebeu, sobre alegações de reclamações de RH no set de É Assim Que Acaba.

Continuando com a explicação, a assessora de Blake contou que assim que as acusações saíram na imprensa, Leslie Sloane enviou tudo para a produtora do longa.

- Depois disso, fui contatada por vários veículos de imprensa perguntando sobre alegações de reclamações de RH. Quando contatada, respondi às perguntas da imprensa encaminhando-as para a Wayfarer ou a Sony para obter informações sobre reclamações de RH.

Para finalizar o posicionamento a assessora de Lively afirmou que nunca criou nada além do documentado pela produtora do filme.

- Está claro que o Sr. Baldoni e sua Wayfarer Associates estão sugerindo que eu criei histórias de imprensa sobre reclamações de RH no set, o que é falso.