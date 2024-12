Segue o jogo! agita Sesc no Grande ABC partir de 4 de janeiro

O Sesc Verão, campanhas do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas, chega em 2025 à importante marca de 30 edições. Entre os dias 4 de janeiro e 16 de fevereiro, em todas as 43 unidades do Sesc no Estado de São Paulo, o público de todas as idades poderá participar de programação gratuita e diversificada.

Nesta edição, o Sesc Verão traz como tema Segue o Jogo!, celebrando o contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. No Sesc Santo André, o público poderá participar de vivências como o frisbee, o vôlei de praia e o beach tennis, que proporcionam desafios físicos e coletivos, além de jogos de imagem e movimentos corporais, que oferecem a oportunidade de aprender brincando e desenvolvendo diversas habilidades esportivas.

Muitas das atividades são orientadas por atletas medalhistas como Ana Patrícia, do vôlei de praia, Bruna Alexandre, do tênis de mesa paralímpico e Thatiany Crisostomo, do futevôlei, e também enriquecem a programação.

O Sesc São Caetano ocupa o Espaço Verde Chico Mendes, oferecendo uma série de vivências como skate, patins, tênis de mesa e atletismo, trazendo atividades que introduzem suas técnicas básicas e promovem a prática segura. Além disso, haverá apresentações esportivas conduzidas por atletas renomados. Os participantes poderão aprender judô com William Lima e Alana Maldonado; skate, com Raicca Ventura e Tony Alves; patinação, com Duda e Grasiela Marques; tênis de mesa, com Bruna Alexandre e Danielle Rauen; e atletismo, com Jerusa Geber e Gabriel Garcia, permitindo a troca direta de experiências com medalhistas olímpicos e paralímpicos.

Confira os horários e atividades específicas nas respectivas unidades e participe dessa programação dinâmica e inclusiva como aulas abertas, instalações, festivais, apresentações, vivências e recreações esportivas.

O Sesc Verão vai de 4 de janeiro a 16 de fevereiro . Programação completa no portal www.sescsp.org.br/sescverao.