Em fim de mandato, Penha entrega 1º polo do Instituto Federal do Grande ABC

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), encerra o mandato com duas grandes entregas: a do primeiro polo do Instituto Federal do Grande ABC, inaugurado ontem, e do CEME (Centro de Especialidades Médicas) na próxima segunda-feira (30).

Com duas salas na Emeb Rachel Silveira Monteiro, no Centro, a expectativa é que o polo ofereça, já no primeiro semestre de 2025, entre 50 e 100 vagas para estudo na modalidade EAD (Ensino à Distância) em cursos de formação técnica e continuada.

Penha afirmou que, quando foi definido que Diadema e Mauá receberiam campus do Instituto, o município não desistiu de receber uma unidade. “É uma alegria muito grande, no encerramento da gestão, sacramentar esse polo em Rio Grande da Serra. Nossa cidade é muito carente, principalmente na área da Educação. Proporcionar uma educação no nível do Instituto Federal é um grande ganho e uma felicidade enorme”, pontuou a prefeita.

O pró-reitor do Instituto Federal de São Paulo, Carlos Procópio, destacou que o polo de Rio Grande da Serra é o primeiro passo na consolidação de um projeto de expansão que prevê 12 unidades no Estado de São Paulo.

“No Grande ABC a previsão é entre sete e oito (unidades). Neste primeiro momento serão apenas cursos EAD. Estamos levantando a demanda da cidade, para que possamos, junto ao nosso corpo docente, avançar na discussão dos cursos que serão implementados”, afirmou.

Presente ao evento, Aroaldo da Silva, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, afirmou que o polo traz oportunidades de aprendizado para os jovens da região e é a consolidação de um salto de qualidade na educação da região. Destacou, ainda, que a instituição é uma conexão com o futuro, tendo em vista o período de transformações vivenciado, como a econômica, tecnológica e sociais.

“O lançamento do polo no dia 27 de dezembro, às 18h, ocorre porque aqui todos acreditam na educação, na cidade e no futuro das crianças e dos nossos adolescentes. Quero parabenizar em especial a prefeita por acreditar que é possível firmar esse convênio e trazer um polo do instituto federal”, pontuou.



DIADEMA E MAUÁ

O pró-reitor afirmou que as duas unidades do Instituto no Grande ABC já estão com articulações em andamento. “Em Mauá já temos o prédio e, em Diadema, está em discussão o local. Porém, acreditamos que, no máximo, no final de 2025 teremos boas notícias para a região em relação a essas unidades. Aqui em Rio Grande é polo. Já nas outras cidades, campus”, destacou.