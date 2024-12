Tigre se reforça dentro e fora de campo para 2025

Depois de anunciar a contratação de uma equipe de nutricionistas, o São Bernardo FC continua a se reforçar com foco nas disputas da temporada 2025 – elite do Campeonato Paulista e Série C do Brasileiro. Nos bastidores o psicólogo esportivo Igor Leone e o coach mental Jean Patrick estarão no dia a dia dos jogadores para cuidar da saúde e da performance mental. Já nas quatro linhas a novidade é a volta de Guilherme Queiroz.

O atacante disputou a Série D do Brasileiro de 2022 pelo Tigre e retorna após defender o Brusque, de Santa Catarina, nas temporadas 2023 e 2024. “Alegria enorme em estar de volta. Tive uma passagem rápida, mas muito marcante aqui pelo São Bernardo”, afirmou ele. “Cheguei a participar da pré-temporada em 2023, mas acabei indo para o Brusque. Estava ansioso pela volta”.

Queiroz revelou que, desde que recebeu o contato do São Bernardo, não pensou duas vezes no retorno e prometeu lutar muito pelos objetivos do clube. “Desde quando o Marco Gama e o Catalá entraram em contato comigo eu fiquei muito feliz. Eu já queria voltar e a minha família também. Gostei muito do clube quando estive aqui e agora tenho novamente a oportunidade de poder trabalhar para ajudar o São Bernardo a buscar os objetivos em 2025”, afirmou.

Pelo Brusque, ele foi um dos destaques do setor ofensivo atuando em várias posições no ataque. No São Bernardo se coloca à disposição da comissão técnica para ajudar onde for necessário. “Vinha jogando mais centralizado, com bastante movimentação no ataque, mas se o treinador precisar de mim em outras funções no ataque vou me entregar ao máximo para desempenhar meu papel”, finalizou.





CABEÇA

O psicólogo esportivo Igor Leone e o coach mental Jean Patrick potencializar o desempenho dos atletas. O trabalho que será realizado juntamente com a comissão técnica nos treinamentos e nos jogos. Eles já estão inseridos na rotina de trabalho da equipe n a pré-temporada em Atibaia.