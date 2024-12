Marcelo Lima reabrirá HU como pronto-socorro em 1° de janeiro

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou nesta sexta-feira (27) que, ao assumir o cargo em 1º de janeiro de 2025, o HU (Hospital de Urgência) será reaberto para atendimento direto à população como pronto-socorro. A medida representa o cumprimento de uma das principais promessas de sua campanha eleitoral.



A proposta prevê que o HU inicie os atendimentos com 30% de sua capacidade, aumentando gradualmente para 100% até o final de janeiro. A expectativa é que o hospital se torne a principal referência no sistema de saúde municipal, desempenhando o papel que foi do antigo Pronto-Socorro Central, demolido para dar lugar ao atual complexo hospitalar.



"Com alegria anunciamos que o Hospital de Urgências vai funcionar como pronto-socorro a partir do dia 1º de janeiro. Cumpriremos mais uma promessa de campanha e seguiremos trabalhando para tornar a vida de quem vive em SBC mais feliz", afirmou Marcelo Lima em suas redes sociais.



Investimento em saúde



Para fortalecer a rede municipal de saúde, o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, foi incumbido de zerar as filas de atendimento. Segundo a peça orçamentária de 2025, a Secretaria de Saúde disporá de um orçamento de R$ 1,328 bilhão para gerenciar uma vasta estrutura que inclui quatro hospitais municipais, nove UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o PA (Pronto Atendimento) Taboão, 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além de CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial), ambulatórios de especialidades, saúde bucal e outros equipamentos.



Entenda a trajetória do HU



O Hospital de Urgência foi idealizado durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) como parte de um projeto para substituir o Pronto-Socorro Central. Contudo, quando concluído em 2020, sob a administração de Orlando Morando (então sem partido), a unidade foi convertida em um hospital de portas fechadas, atendendo apenas pacientes encaminhados de outras unidades.



Nos últimos anos, a população de São Bernardo frequentemente criticou o acesso restrito ao HU, apontando dificuldades para obter atendimentos de urgência e emergência. A reabertura como pronto-socorro, portanto, busca corrigir essa deficiência e ampliar o acesso à saúde no município.